Об этом Кадыров говорил 26 декабря на пресс-конференции в Грозном. Он жаловался, что готов "решать украинскую проблему", но не получал на это разрешения.

Обратите внимание Кремль отметился очередным циничным заявлением по Украине

Циничные заявления Кадырова об Украине

"Я глубоко убежден, если Зеленский и его команда так будут себя вести, то Украину должны присоединить к нашей стране (России – 24 канал). Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение", – нагло утверждал он. При этом, глава Чечни также подчеркнул, что готов и сам "решить украинскую проблему". Впрочем, пока не получал таких поручений.

Присоединил бы Чечню к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать таких решений,

– жалуется он.

Более того, оказывается, что такие больные идеи в голове Кадырова засели уже давно. Он сам признался, что после того, как Россия оккупировала украинский Крым, предлагал Путину "забрать и Киев".

Ранее Кадыров угрожал Зеленскому

Летом 2020 года Кадыров пригрозил украинскому президенту. Все потому, что главу Чечни оскорбило видео "Квартала", которое касается мусульман и в котором сам Кадыров якобы плачет. Поэтому он призвал Зеленского "твердо определиться со своей позицией и подтвердить извинения". Иначе, мол, "придется отвечать" за эти слова. В Офисе Президента тогда отметили, что каждый в современном мире имеет право на любые заявления.

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