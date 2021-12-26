Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, власти Соединенных Штатов и Украины якобы об этом знают.

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Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне,
– сказал он.

Песков нагло добавил, что якобы надоумить Киев почему-то никто не хочет.

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