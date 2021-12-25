По словам Алексея Данилова, украинская разведка сейчас не фиксирует значительного увеличения российских войск у наших границ. Об этом секретарь СНБО заявил в интервью изданию AFP.

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Власть не хочет пугать граждан

Алексей Данилов заявил, что с октября 2021 года количество российских военных у украинских границ выросло с 93 до 104 тысяч, что не считают значительным увеличением. Секретарь СНБО подчеркнул, что власть не хочет пугать людей, поскольку это может дестабилизировать ситуацию внутри страны, что будет выгодно только Кремлю.

Путин хочет уничтожить Украину. Удастся ли ему? Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну,

– заявил Данилов.

Однако, по словам секретаря СНБО, Россия делает все возможное для дестабилизации ситуации внутри Украины. Для этого Кремль использует кибератаки и углубляет энергетический кризис.

Алексей Данилов допустил, что прибегнуть к полномасштабному нападению Путин может только в случае, если все нынешние попытки взорвать внутреннюю ситуацию в Украине не сработают. Кроме того, секретарь СНБО обвинил Россию и Путина в попытке разделить Украину.

Они хотят разорвать нашу страну, чтобы она перестала существовать в ее нынешних пределах,

– подчеркнул Данилов.

Угроза полномасштабного вторжения России: главное

Западные СМИ еще с октября 2021 года говорят о наращивании Россией войск у границы с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения в Украину уже в начале 2022 года. Впоследствии эту информацию подтвердил и руководитель Главного управления Минобороны Кирилл Буданов.

Из-за угрозы вторжения ряд западных партнеров Украины призвали Россию к деэскалации и пригрозили последствиями в случае агрессии.

В Минобороны из-за угрозы вторжения расширили перечень специальностей, представительницы которых должны встать на учет в военкомате.

Вопрос безопасности Украины был одной из тем встречи Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоялась 7 декабря в формате видеоконференции.

На фоне угрозы вторжения, Россия фактически поставила ультиматум США и НАТО и обнародовала перечень "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.

Переговоры по "гарантиям безопасности" между США и Россией могут состояться в 2022 году.

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