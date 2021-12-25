Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными Силами Королевства Швеции генерал Микаэль Бюден. Это произошло во время интервью 23 декабря.
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Швеция повысила уровень своей боеготовности
Мы привели нашу готовность в соответствие с сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно.
– заявил Бюден.
Он добавил: "Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ".
Бюден рассказал, что особое внимание было уделено острову Готланд, который расположен в Балтийском море и имеет стратегическое значение.
"В условиях напряженности в Украине и Европе естественно, что меры по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать по разным направлениям", – объяснил чиновник.
Кроме того, Микаэль Бюден, комментируя готовность Швеции к защите острова, объяснил:
- "Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации;
- наоборот, быстрее охлаждаем (пыл противника – 24 канала), показывая, что стоим в стартовой позиции".
Кстати, Германия анонсировала переговоры с Россией по Украине. В частности, советник канцлера по вопросам внешней политики Ейнс Плетнер встретится с заместителем главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрием Козаком.
Кратко о войсках России у границы Украины
- В конце октября американская пресса написала, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Это вызвало беспокойство в США и ЕС.
- Впоследствии в украинской разведке рассказали, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года. Вероятно, взяв Украину в "кольцо".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что у границы Украины находятся 122 тысячи российских военных. Причем они находятся всего в 200 километрах и 143,5 тысячи военных России – на расстоянии 400 километров.
- 24 декабря СМИ сообщили, что Россия продолжает наращивать военные мощности у границы с Украиной. Присутствие вражеских войск усиливается по разным направлениям. Минобороны Украины предупредило об этом союзников. СМИ даже опубликовали карту войск у границы.
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