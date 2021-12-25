Соответствующую информацию обнародовали российские СМИ со ссылкой на Южный военный округ (ПВО) России. Это произошло 25 декабря.

По теме Россия продолжает стягивать войска к границам Украины: опубликовали карту

Москва заявила об отводе 10 тысяч военных

В войсках ПВО завершился этап боевого согласования отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов,

– говорится в сообщении.

Также сообщили, что российские войска, по официальной версии Кремля, проводили занятия на общевойсковых полигонах в:

Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях;

в оккупированном Россией Крыму;

в Ставропольском и Краснодарском краях;

в республиках Северного Кавказа;

а также на полигонах военных баз России в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ВОО", – говорится в официальных данных.

Также в Южном военном округе заявили, что для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ПВО на период новогодних праздников назначат:

дежурные подразделения;

средства усиления;

а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Войска России возле украинских границ: коротко

Сообщения о российских войсках у границ Украины начали появляться в конце октября. Первым об этом написало издание The Washington Post.

Впоследствии украинская разведка эти данные подтвердила и заявила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022, взяв Украину в "кольцо".

14 декабря Алексей Резников заявил о концентрации на границах более 100 тысяч российских военных.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, чтовозле украинской границы находится 122 тысячи солдат– за 200 километров и 143,5 тысяч военных России – за 400 километров в этом радиусе.

24 декабря американский журнал написал, что Россия продолжает наращивать военные мощности у границы с Украиной. В украинском Минобороны поделились с союзниками информацией о развертывании Россией большего количества танков, артиллерии и бронетехники. Кроме того, там обратили внимание и на полеты российских бомбардировщиков и истребителей в соседней Беларуси. Карта размещения войск России смотрите здесь.

Россия наращивает войска: доказательства развертывания нового узла связи – смотрите видео

