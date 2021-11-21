Об опасности рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Дело в том, что российские силы есть не только возле украинско-российской границы, но и возле белорусской. Потому и образуется так называемое "кольцо".

Важно Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года, – разведка

Карта концентрации войск оккупантов

Буданов рассказал, что утверждения украинской и американской разведки касательно вероятного наступления совпадают. Российские войска сконцентрированы вдоль оккупированного Крыма, восточной и северной границ с Россией и Беларусью.

Разведчики сравнивают количество техники с той, которую Россия стягивала в апреле 2021 года. По некоторым показателям она меньше, а по другим – такая же.

Сколько российских сил есть возле границ

Батальонно-тактические группы – 40;

военные – 94 000;

танки – 1 200;

бронеавтомобили – 2 900;

артиллерия – 1 600;

самолеты – 330;

вертолеты – 240;

корабли – 75;

субмарины – 6.



"Кольцо" вокруг Украины / Фото Military Times

Может ли Россия напасть

По данным разведки, Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года. По словам Буданова, нападение Москвы может стать самым масштабным с 2014 года.

Киев просчитывает разные сценарии относительно того, как именно может развиваться потенциальная атака России. Разведчик отметил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси также является частью усилий России.

Об угрозе нападения предупреждали в США

Еще раньше ведущие американские СМИ писали, что Россия скапливает войска возле границы с Украиной.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен снова заявил, что у США есть серьезные опасения. Штаты предупредили Москву, что любая ее агрессия будет иметь последствия.