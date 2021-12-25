Відповідну інформацію оприлюднили російські ЗМІ з посиланням Південний військовий округ (ПВО) Росії. Це трапилось 25 грудня.
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Москва заявила про відведення 10 тисяч військових
У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів,
– мовиться у повідомленні.
Також повідомили, що російські війська, за офіційною версією Кремля, проводили заняття на загальновійськових полігонах у:
- Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях;
- в окупованому Росією Криму;
- у Ставропольському та Краснодарському краях;
- у республіках Північного Кавказу;
- а також на полігонах військових баз Росії в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.
"Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи пологів військ усіх з'єднань та військових частин ВОО", – мовиться в офіційних даних.
Також у Південному військовому окрузі заявили, що для підтримки високої бойової готовності у всіх з'єднаннях та військових частинах ПВО на період новорічних свят призначать:
- чергові підрозділи;
- засоби посилення;
- а також сили для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.
Війська Росії біля українських кордонів: коротко
- Повідомлення про російські війська біля кордонів України почали з'являтись наприкінці жовтня. Першим про це написало видання The Washington Post.
- Згодом українська розвідка ці дані підтвердила та заявила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".
- 14 грудня Олексій Резніков заявив про концентрацію на кордонах понад 100 тисяч російських військових.
- Згодом секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що біля українського кордону перебуває 122 тисячі військ – за 200 кілометрів і 143,5 тисячі військових Росії – за 400 кілометрів в цьому радіусі.
- 24 грудня американський журнал написав, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону з Україною. В українському міноборони поділилися зі союзниками інформацією про розгортання Росією більшої кількості танків, артилерії та бронетехніки. Крім цього, там звернули увагу й на польоти російських бомбардувальників та винищувачів у сусідній Білорусі. Карту розміщення військ Росії дивіться тут.
Росія нарощує війська: докази розгортання нового вузла зв'язку – дивіться відео