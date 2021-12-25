Відповідну інформацію оприлюднили російські ЗМІ з посиланням Південний військовий округ (ПВО) Росії. Це трапилось 25 грудня.

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Москва заявила про відведення 10 тисяч військових

У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів,

– мовиться у повідомленні.

Також повідомили, що російські війська, за офіційною версією Кремля, проводили заняття на загальновійськових полігонах у:

Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях;

в окупованому Росією Криму;

у Ставропольському та Краснодарському краях;

у республіках Північного Кавказу;

а також на полігонах військових баз Росії в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

"Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи пологів військ усіх з'єднань та військових частин ВОО", – мовиться в офіційних даних.

Також у Південному військовому окрузі заявили, що для підтримки високої бойової готовності у всіх з'єднаннях та військових частинах ПВО на період новорічних свят призначать:

чергові підрозділи;

засоби посилення;

а також сили для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

Війська Росії біля українських кордонів: коротко

Повідомлення про російські війська біля кордонів України почали з'являтись наприкінці жовтня. Першим про це написало видання The Washington Post.

Згодом українська розвідка ці дані підтвердила та заявила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

14 грудня Олексій Резніков заявив про концентрацію на кордонах понад 100 тисяч російських військових.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що біля українського кордону перебуває 122 тисячі військ – за 200 кілометрів і 143,5 тисячі військових Росії – за 400 кілометрів в цьому радіусі.

24 грудня американський журнал написав, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону з Україною. В українському міноборони поділилися зі союзниками інформацією про розгортання Росією більшої кількості танків, артилерії та бронетехніки. Крім цього, там звернули увагу й на польоти російських бомбардувальників та винищувачів у сусідній Білорусі. Карту розміщення військ Росії дивіться тут.

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