Американський журнал показав, де саме розташовані війська держави-агресорки станом на другу половину грудня. Видання посилається на карту, яку Міноборони розсилає союзникам України.

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Яка ситуація біля кордонів України

На опублікованій карті видно, як Росія зосереджує свої сили біля кордонів України. На території Білорусі, наприклад, розмістили авіаційні частини, танковий батальйон та мотопіхотні підрозділи. Зазначимо, що Росія не виключає розміщення ядерної зброї в Білорусі. У Москві пригрозили, що все залежатиме від реакції США та НАТО на "гарантії безпеки".

У Курській області, яка межує з Сумщиною, облаштували табір з бойовою технікою та різним озброєнням. Крім цього, на східний кордон України перекинули близько 10 батальйонних тактичних груп. Схожа ситуація й на Півдні. В окупованому Криму перебуває підрозділ з ракетними установками "Іскандер". Туди їх відправили з Владикавказу.



Ситуація біля кордонів України / Карта Міністерства оборони

В українському відомстві поділилися зі союзниками інформацією про розгортання Росією більшої кількості танків, артилерії та бронетехніки. Крім цього, там звернули увагу й на польоти російських бомбардувальників та винищувачів у сусідній Білорусі.

Зверніть увагу! Напередодні у РНБО заявили, що біля кордонів України перебувають 122 тисячі російських військових. При цьому, Олексій Данілов запевнив, що ситуація – під контролем.

Що українці думають про загрози з боку Росії

Згідно з результатами опитування КМІС, майже 50% українців вірять у те, що нам загрожує повномасштабний напад Росії. При цьому, близько 41% вірять, що такий варіант розвитку подій не є реальним.

Більшість респондентів (57,8%) вважають, що влада України прикладає недостатньо зусиль, аби запобігання ворожому вторгненню. Протилежну думку підтримують 27,1% українців.

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