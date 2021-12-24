Про те, що США мають намір допомагати Україні з розвідданими, видання повідомляє з посиланням на слова чиновників адміністрації президента Джо Байдена.

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Пентагон планує надавати Україні розвіддані

У Міноборони США працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих, аби вона могла ефективно реагувати у випадку можливого вторгнення Росії.

Видання наголошує, що цей план, якщо його схвалить американський лідер, ймовірно, викличе обурення Росії. Однак саме надання таких даних розвідки може допомогти Україні запобігти потенційній агресії зі сторони Москви.

Крім того, джерела зазначають, що оперативні розвіддані передбачатимуть зображення російських військ у режимі реального часу. Інформація про пересування військ та техніки держави-агресорки дозволить визначати, чи збираються російські сили перетнути кордон.

Інші напрямки, за якими США можуть допомогти

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі також зазначив, що група американських радників відвідала Україну, аби оцінити потребу країни у протиповітряній обороні.

Співрозмовники видання розповіли, що керівництво США розглядає можливість надання Україні експертів із кібервійни та озброєння, яке планували відправити до Афганістану до його захоплення бойовиками "Талібану". Проте передача розвідданих є найвагомішої з ідеї протидії атаці Росії.

Адміністрація Байдена, підсумовує видання, усвідомила, наскільки важливою є для української влади оперативна інформація в режимі реального часу. Ба більше – одне із джерел видання зазначило, що Вашингтон вже надає Києву більше матеріалів розвідки, ніж до масового стягнення Росією військ до українських кордонів.

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https://24tv.ua/polovina-ukrayintsiv-virit-napad-rosiyi-novini-rosiyi-i-ukrayini_n1827139