О том, что США намерены помогать Украине с разведданными, издание сообщает со ссылкой на слова чиновников администрации президента Джо Байдена.

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Пентагон планирует предоставлять Украине разведданные

В Минобороны США работают над планом предоставления Украине оперативных разведданных, чтобы она могла эффективно реагировать в случае возможного вторжения России.

Издание отмечает, что этот план, если одобрит американский лидер, вероятно, вызовет возмущение России. Однако само предоставление таких данных разведки может помочь Украине предотвратить потенциальную агрессию со стороны Москвы.

Кроме того, источники отмечают, что оперативные разведданные будут предусматривать изображение российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении войск и техники государства-агрессора позволит определять, собираются ли российские силы пересечь границу.

Другие направления, в которых США могут помочь

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также отметил, что группа американских советников посетила Украину, чтобы оценить потребность страны в противовоздушной обороне.

Собеседники издания рассказали, что руководство США рассматривает возможность предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружению, которое планировали отправить в Афганистан до его захвата боевиками "Талибана". Однако передача разведданных является наиболее значимой среди идей противодействия атаке России.

Администрация Байдена, делает вывод издание, осознала, насколько важна для украинской власти оперативная информация в режиме реального времени. Более того, один из источников издания отметил, что Вашингтон уже предоставляет Киеву больше материалов разведки, чем до массового стягивания Россией войск к украинским границам.

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