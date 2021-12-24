Соответствующее заявление обнародовали в Государственном департаменте США. Это случилось 23 декабря.

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В США призвали к деэскалации на востоке

Штаты приветствовали заявление ОБСЕ о "твердой решимости" украинских правительственных сил, а также сил, возглавляемых Россией на востоке Украины, перейти к полному соблюдению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Страна надеется, что именно мирные договоренности "создадут дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации региональной напряженности и обеспечат позитивную атмосферу для дальнейших обсуждений".

В США объяснили, – считают, что ситуацию на Востоке можно решить только при условии деэскалации, в частности как объявленная договоренность о прекращении огня. В Штатах призвали Россию:

выполнять свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и оружия от линии соприкосновения на востоке Украины;

а также отвести силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины, и прекратить агрессивную и угрожающую риторику.

Коротко об угрозе со стороны России

Еще в конце октября американская пресса заявила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Это вызвало обеспокоенность у ЕС и США.

Впоследствии эти данные подтвердила украинская разведка. Там пояснили, что Кремль может напасть в январе – феврале, взяв Украину в "кольцо".

У Путина же 23 декабря дали большую пресс-конференцию. Глава Кремля заявил, что якобы Украину "создал" Владимир Ленин, когда создавал Советский Союз.

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