По словам Валерия Залужного, весной во время проведения учений "Запад-2021" Россия стянула в направлении украинской границы больше войск. В то же время Кремль увеличивает количество военных на территории оккупированного Крыма.

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Весной военных было больше

Валерий Залужный заявил, что во время проведения учений "Запад-2021" Россия стянула к границе с Украиной 62 батальйонно-тактические группы, что на 10 больше чем сейчас. Однако это не означает, что угрозы нет, потому что Кремль может увеличить эту цифру в разы.

На сегодняшний день мы где-то насчитываем около 52 батальонно-тактических групп, они осуществляют движения вдоль государственной границы Украины. Но хочу напомнить, что в апреле этого года, к примеру, их было 62. Да и вообще у них есть такая возможность, что они могут увеличить и до 150. Поэтому, соответственно, мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело,

– заявил Залужный.

В то же время главнокомандующий ВСУ добавил, что на территории оккупированного Крыма также наблюдают хоть и незначительный, но рост количества российских военных. На прошлой неделе количество силовиков страны-агрессора там составляло около 1 800 человек.

Обратите внимание! По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в радиусе 200 километров от украинской границы находятся 122 000 российских военных. На расстоянии 400 километров – 143 500 силовиков.

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