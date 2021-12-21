Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии провели встречу в Каунасе. Они проявили солидарность с Украиной.

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В случае необходимости страны готовы оказать Украине необходимую поддержку

Страны Балтии решительно поддерживают территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ, а также продолжение реформ в оборонном секторе страны. В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку как военную, так и невоенную,

– сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Главы военных ведомств также обсудили действия России и Беларуси. Эти страны, подчеркнули министры, дестабилизируют ситуацию с безопасностью в Европе.

Россия хочет ограничить суверенитет Украины

Что касается стягивания войск России к границе Украины, то это, считают в странах Балтии, неопровержимо опасная ситуация. Таким образом Москва хочет ограничить суверенитет Украины и ее стремление к НАТО.

Во время дискуссий министры уделили большое внимание действиям России и Беларуси, которые дестабилизируют ситуацию безопасности в Европе. Они пришли к мнению, что концентрация российского военного потенциала на границе с Украиной является особенно опасной попыткой России ограничить суверенитет Украины, ее стремление к членству в НАТО.

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Позиция стран Балтии относительно угроз со стороны России:

Президент Литвы Гитанас Науседа принял участие во встрече президентов "Люблинского треугольника" 20 декабря в Гуте.

Он подтвердил, что Вильнюс выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушуаскас сообщал, что Вильнюс готов предоставить Украине летальное оружие.

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