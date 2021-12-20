Об этом на совместном брифинге с лидерами Украины и Польши заявил президент Литвы Гинатас Науседа. Он заверил, что Европа отреагирует на агрессию России.

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Науседа назвал неприемлемыми действия России

По словам литовского лидера, никто не имеет права накладывать вето и влиять на решения независимых государств. Однако Россия своими действиями пытается давить на Украину. Так она создает угрозу тесным связям Украины с ЕС и НАТО.

У нас очень четкий сигнал: последствия будут очень тяжелыми для России, и все попытки нарисовать новую "красную линию" будут неприемлемыми в 21 веке в Европе,

– подчеркнул Науседа.

Он добавил, что у Европы есть очень плохой опыт и она переживает тяжелые последствия, к которым привел пакт Молотова – Риббентропа. Поэтому, подчеркнул президент Литвы, невозможно, чтобы это повторилось в 21 веке.

Встреча лидеров стран "Люблинского треугольника" в Карпатах

Президенты Украины, Польши и Литвы собрались 20 декабря на саммит в Карпатах. Встреча проходила в государственной резиденции "Синегора", расположенной в Гуте, что на Прикарпатье.

Сначала политики пообщались неформально, а потом начались официальные переговоры.

В результате Зеленский, Дуда и Науседа подписали важный документ, который касается поддержки членства Украины в ЕС и НАТО. Он не только фиксирует четкую поддержку евроатлантических стремлений Украины, но и борьбу с агрессией Кремля.

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