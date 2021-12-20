Политики подписали декларацию 20 декабря. О результатах саммита "Люблинского треугольника" сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
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Что о декларации говорит Зеленский
Глава государства обратил внимание на то, что документ не только фиксирует четкую поддержку евроатлантических стремлений Украины, но и борьбу с агрессией Кремля. Кроме этого, он также подчеркнул, что лидеры Польши и Литвы согласовали важные шаги в этих направлениях на 2022 год.
Момент подписания декларации: смотрите видео
Декларацию подписали на Ивано-Франковщине
Отметим, что саммит "Люблинского треугольника" организовали в государственной резиденции "Синегора". Она расположена в Гуте, что на Ивано-Франковщине. Официальной трехсторонней встрече политиков предшествовало неформальное общение. Накануне они проводили переговоры и в онлайн-режиме.
Что стоит знать о "Люблинском треугольнике": коротко
- Это дипломатическая инициатива, которая объединяет Украину, Литву и Польшу. Декларацию о создании этого альянса министры иностранных дел стран-участниц подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине.
- В рамках этого формата Польша, Литва и Украина будут работать в политической, экономической, социальной и культурной сферах. По словам Кулебы, "Люблинский треугольник" может помочь в сфере безопасности.