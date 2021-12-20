Політики підписали декларацію 20 грудня. Про результати саміту "Люблінського трикутника" повідомив український президент Володимир Зеленський.

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Що про декларацію каже Зеленський

Глава держави звернув увагу на те, що документ не лише фіксує чітку підтримку євроатлантичних прагнень України, але й боротьбу з агресією Кремля. Крім цього, він також підкреслив, що лідери Польщі та Литви погодили важливі кроки у цих напрямках на 2022 рік.

Момент підписання декларації: дивіться відео

Декларацію підписали на Івано-Франківщині

Зазначимо, що саміт "Люблінського трикутника" організували у державній резиденції "Синьогора". Вона розташована у Гуті, що на Івано-Франківщині. Офіційній тристоронній зустрічі політиків передувало неформальне спілкування. Напередодні вони проводили перемовини й в онлайн-режимі.

Що варто знати про "Люблінський трикутник": коротко