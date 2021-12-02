Зеленський наголосив на символічності переговорів – у річницю 30-річчя визнання незалежності України Польщею та Литвою. Саме ці країни визнали суверенітет нашої держави одними з перших.
До теми Гроші Путіна чи суверенітет України: хто допомагає вистояти перед агресією Москви
Зеленський наголосив на підтримці Польщі та Литви
Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території – півострів Крим, – і коли в нас складна ситуація, війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність,
– наголосив Володимир Зеленський.
І Наусєда, і Дуда підтвердили повну підтримку курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Також, на думку президентів, є прогрес у здійснення трансформацій – задля наближення нашої держави до стандартів ЄС та НАТО.
Криза на кордоні Білорусі – гідридна
Президенти країн Люблінського трикутника погодились, що криза на кордоні Польщі та Білорусі – гібридна та штучно створена.
Глави держав були одностайні у тому, що необхідно зберегти санкційний тиск на Росію. Також Зеленський, Наусєда та Дуда домовились координувати свої дії щодо "Північного потоку-2". За результатами переговорів президенти схвалили спільну заяву.
Раніше В ООС оцінили реальність наступу Росії на Донбасі
Останні новини щодо напруження поблизу кордону України:
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив питання санкцій проти Росії з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головою дипломаті ЄС Жозепом Боррелем.
- Блінкен заявив, що Росія вже підготувала план дій щодо України.
- Незважаючи на заяви міжнародної спільноти, Росія почала військові навчання в Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України.
- При цьому у Москві зухвало заявляють, що це Україна стягує свої сили на Донбас.