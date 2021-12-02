Зеленський наголосив на символічності переговорів – у річницю 30-річчя визнання незалежності України Польщею та Литвою. Саме ці країни визнали суверенітет нашої держави одними з перших.

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Зеленський наголосив на підтримці Польщі та Литви

Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території – півострів Крим, – і коли в нас складна ситуація, війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність,

– наголосив Володимир Зеленський.

І Наусєда, і Дуда підтвердили повну підтримку курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Також, на думку президентів, є прогрес у здійснення трансформацій – задля наближення нашої держави до стандартів ЄС та НАТО.

Криза на кордоні Білорусі – гідридна

Президенти країн Люблінського трикутника погодились, що криза на кордоні Польщі та Білорусі – гібридна та штучно створена.

Це важливо! Зеленський проінформував Дуду та Наусєду щодо ситуації поблизу кордону України. Він розповів про кроки, які Київ збираються ужити задля мирного врегулювання.

Глави держав були одностайні у тому, що необхідно зберегти санкційний тиск на Росію. Також Зеленський, Наусєда та Дуда домовились координувати свої дії щодо "Північного потоку-2". За результатами переговорів президенти схвалили спільну заяву.

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