Як заявили у пресслужбі Південного військового округу Росії, до навчань залучать російські військові бази в Південному Кавказі.
Важливо Росія підготувала план дій проти України, – Держдеп США
Загалом навчання триватимуть у:
- Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях,
- Кубані,
- Ставропольському краю,
- у Північному Кавказі,
- та на території тимчасово окупованого Криму.
Окрім військовослужбовців у військових частинах ПВО, до навчань залучили додатково ще понад 10 тисяч військових із мотострілецьких дивізій інших військових округів.
Напруження на російсько-українському кордоні: головне
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