Як заявили у пресслужбі Південного військового округу Росії, до навчань залучать російські військові бази в Південному Кавказі.

Важливо Росія підготувала план дій проти України, – Держдеп США

Загалом навчання триватимуть у:

  • Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях,
  • Кубані,
  • Ставропольському краю,
  • у Північному Кавказі,
  • та на території тимчасово окупованого Криму.

Окрім військовослужбовців у військових частинах ПВО, до навчань залучили додатково ще понад 10 тисяч військових із мотострілецьких дивізій інших військових округів.

Напруження на російсько-українському кордоні: головне

  • Одразу 2 американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів.
  • 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
  • Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими.
  • Держава-агресор може спробувати затиснути Україну "в кільце", бо сили зосередила не тільки біля українських кордонів, а й біля білоруських.