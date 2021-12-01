Як заявили у пресслужбі Південного військового округу Росії, до навчань залучать російські військові бази в Південному Кавказі.

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Загалом навчання триватимуть у:

Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях,

Кубані,

Ставропольському краю,

у Північному Кавказі,

та на території тимчасово окупованого Криму.

Окрім військовослужбовців у військових частинах ПВО, до навчань залучили додатково ще понад 10 тисяч військових із мотострілецьких дивізій інших військових округів.

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