Как заявили в пресс-службе Южного военного округа России, к учениям привлекут российские военные базы в Южном Кавказе.

Важно Россия подготовила план действий против Украины, – Госдеп США

В целом учения будут продолжаться в:

  • Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях,
  • Кубани,
  • Ставропольскому краю,
  • в Северном Кавказе,
  • и на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме военнослужащих в воинских частях ПВО к учениям привлекли дополнительно еще более 10 тысяч военных из мотострелковых дивизий других военных округов.

Напряжение на российско-украинской границе: главное

  • Сразу 2 американских издания сообщили о стягивании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники возле границ.
  • 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США сообщили руководству Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
  • Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой.
  • Государство-агрессор может попытаться зажать Украину "в кольцо", потому что силы сосредоточенны не только возле украинских границ, но и возле белорусских.