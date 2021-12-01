Как заявили в пресс-службе Южного военного округа России, к учениям привлекут российские военные базы в Южном Кавказе.

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В целом учения будут продолжаться в:

Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях,

Кубани,

Ставропольскому краю,

в Северном Кавказе,

и на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме военнослужащих в воинских частях ПВО к учениям привлекли дополнительно еще более 10 тысяч военных из мотострелковых дивизий других военных округов.

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