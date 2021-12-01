Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о наличии информации, что указывает на разработку планов России против Украины.

Важно Блинкен заявил, что призовет Лаврова отвести войска России от Украины

По словам Блинкена, аналогичный сценарий действий России наблюдался в 2014 году.

Мы глубоко обеспокоены свидетельством того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции,

– утверждает он.

Госсекретарь США объяснил, что Россия активизировала распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции.

Он уточнил, что за последние недели отмечался рост более чем в десять раз пропаганды против Украины в социальных сетях – "до уровня, который последний раз наблюдался перед вторжением России в Украину в 2014 году".

Приняла ли Россия решение о вторжении в Украину

В то же время Блинкен заявил, что не знает, приняло ли российское руководство решение о вторжении в Украину. Однако, по его мнению, Москва привлекла средства, которые при принятии соответствующего решения позволят быстро начать такую операцию.

На этом фоне США пригрозили России санкциями. Он добавил, что страны НАТО готовы принимать меры против Кремля, если эта страна пойдет на агрессию против Украины.

Напряжение на российско-украинской границе: главное

Первыми о том, что Россия стягивает войска к границам Украины, сообщили американские СМИ. Впоследствии эту информацию подтвердила и украинская разведка.

Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой.

Государство-агрессор может попытаться зажать Украину "в кольцо", потому что силы сосредоточило не только возле украинских границ, но и возле белорусских.

Президент Владимир Зеленский убежден, что просто "идет запугивание", но угроза вторжения существует уже 8 лет. Глава государства-агрессора "отличился" циничным заявлением о полномасштабном вторжении в Украину. Путин с иронией отметил, что о таком сценарии говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года, но этого не произошло.