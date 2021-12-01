Блинкен предупредил о масштабных экономических санкциях против России, если та будет атаковать Украину.
Важно Россия подготовила план действий против Украины, – Госдеп США
США хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией, несмотря на всю их напряженность. По словам чиновника, у НАТО нет агрессивных намерений в отношении Москвы.
Россия должна прекратить деэскалацию
Блинкен заявил, что обратится к Лаврову по поводу отвода войск во время встречи 2 декабря.
России следует отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра,
– подчеркнул Госсекретарь.
Блинкен напомнил, что подобные призывы уже звучали в контактах США и России на других уровнях.
У России есть план против Украины
Также Блинкен добавил, что в Кремле уже подготовили план действий против Украины. Поэтому США крайне обеспокоены. Отдельно отметили, что в Кремле активизировали распространение дезинформации. В частности, увеличивается количество пропаганды.
Российские войска возле Украины: что надо знать
- В октябре в американские СМИ появилась информация, что Россия стягивает войска к границам Украины. Тогда в украинской разведке это отрицали.
- Однако в ноябре глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой. Более того, Москва сосредоточила свои силы вдоль всей украинской границы. В частности, со стороны Беларуси тоже.
- Президент Владимир Зеленский убежден, что просто "идет запугивание". Хотя он признал, что угроза вторжения существует уже 8 лет.
- Глава государства-агрессора Владимир Путина "отметился" циничным заявлением по этой теме. Политик "посоветовал" Украине наладить отношения с Россией. Тогда якобы не будет никаких угроз.
- Впоследствии в России обвинили Украину. Заявили, мол, это Киев стягивает войска на Донбасс.