Блінкен попередив про масштабні економічні санкції проти Росії, якщо та атакуватиме Україну.
Важливо Росія підготувала план дій проти України, – Держдеп СШ
США хотіли б стабільних і передбачуваних відносин з Росією, попри всю їхню напруженість. За словами чиновника, НАТО не має агресивних намірів щодо Москви.
Росія має припинити деескалацію
Блінкен заявив, що звернеться до Лаврова щодо відведення військ під час зустрічі 2 грудня. Крім того, держсекретар планує зустрітись і з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра,
– наголосив Держсекретар.
Блінкен нагадав, що такі заклики вже звучали у контактах США та Росії на інших рівнях.
Росія має план проти України
Також Блінкен додав, що у Кремлі вже підготували план дій проти України. Тому США вкрай занепокоєні. Окремо відзначили, що у Кремлі активізували поширення дезінформації. Зокрема, збільшується кількість пропаганди.
Російські війська біля України: що треба знати
- У жовтні в американські ЗМІ з'явилась інформація, що Росія стягує війська до кордонів України. Тоді в українській розвідці це заперечували.
- Однак в листопаді глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими. Ба більше, Москва зосередила свої сили вздовж всього українського кордону. Зокрема, з боку Білорусі теж.
- Президент Володимир Зеленський переконаний, що просто "йде залякування". Хоч він визнав, що загроза вторгнення існує вже 8 років.
- Глава держави-агресорки Володимир Путіна "відзначився" цинічною заявою щодо цієї теми. Політик "порадив" Україні налагодити відносини з Росією. Тоді начебто не буде ніяких загроз.
- Згодом у Росії звинуватили Україну. Заявили, мовляв, це Київ стягує війська на Донбас.