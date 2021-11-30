За словами Путіна, справа нібито не в тому, щоб вводити або не вводити війська, воювати чи не воювати. Тим часом російські найманці на Донбасі продовжують вбивати українських захисників.

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Лідер країни-агресорки наголосив, що справа начебто у тому, щоб налагодити відносини.

Ось якщо ми щиро прагнутимемо до цього, то жодних погроз ніхто не відчуватиме,

– заявив Путін.

Путін про повномасштабне вторгнення до України

Також очільник Кремля "відзначився" цинічною заявою про повномасштабне вторгнення до України.

Президент країни-агресорки з іронією зауважив, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року. Водночас цього не сталося.

Окрім того, Путін ще раз повторив вигадку про "ракетні установки НАТО", які "за 5 хвилин долетять до Москви". Не обійшлося й без улюбленої теми прокремлівських пропагандистів, що "НАТО будує в Україні свої бази, щоб знищити Росію".

Зверніть увагу! Тим часом Німеччина прогнозує, що у випадку повномасштабного нападу на Україну, Росія зазначає значних втрат. Бо українські військові вже мають неабиякий військовий досвід та захищатимуть рідну землю.