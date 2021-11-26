У штабі повідомили, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Ворог гатив зі заборонених мінометів калібру 82 міліметри і стрілецької зброї.
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Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісного з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну,
– зазначили у пресцентрі ООС.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом 25 листопада бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Унаслідок ворожих атак жоден український військовослужбовець не постраждав.
- Бійці Збройних сил відреагували на обстріли та відкривали вогонь у відповідь.