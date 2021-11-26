В штабе сообщили, что боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Марьинки и Новомихайловки. Враг вел огонь из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия.
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В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину,
– отметили в пресс-центре ООС.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение 25 ноября боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак ни один украинский военнослужащий не пострадал.
- Бойцы Вооруженных сил отреагировали на обстрелы и открывали ответный огонь.