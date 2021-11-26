В штабе сообщили, что боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Марьинки и Новомихайловки. Враг вел огонь из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия.

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В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину,

– отметили в пресс-центре ООС.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.



Ситуация на Донбассе: что известно