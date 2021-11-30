Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі закликав Росію бути "прозорішою" щодо дій та намірів своїх сил. Окрім того, він наголосив, що Штати та їхні союзники серйозно ставитимуться до будь-яких кроків, спрямованих на ескалацію.

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За словами Кірбі, США продовжують з великим занепокоєнням спостерігати за пересуванням військ країни-агресорки поблизу українського кордону.

Я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил,
– наголосив речник Пентагону.

Кірбі також зауважив, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру – зосереджують підрозділи різних родів військ.

"Росія зазнає величезних втрат"

  • Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен заявила, що станом на 2021 рік українські війська є набагато сильнішими, аніж це було у 2014 році.
  • Якщо Росія здійснить повномасштабну атаку, то зазнає величезних втрат.
  • За словами Фельдхузен, Росія хоче, аби українці думали про неї й витрачали свої сили та енергію.
  • Пані посол зауважила, що наразі не може сказати, чи планує Росія повномасштабний напад.
  • Тим часом Україна та її партнери думають, як уникнути нового нападу з боку Росії.