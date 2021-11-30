Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі закликав Росію бути "прозорішою" щодо дій та намірів своїх сил. Окрім того, він наголосив, що Штати та їхні союзники серйозно ставитимуться до будь-яких кроків, спрямованих на ескалацію.

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За словами Кірбі, США продовжують з великим занепокоєнням спостерігати за пересуванням військ країни-агресорки поблизу українського кордону.

Я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил,

– наголосив речник Пентагону.

Кірбі також зауважив, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру – зосереджують підрозділи різних родів військ.

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