Представитель Министерства обороны США Джон Кирби призвал Россию быть "прозрачнее" относительно действий и намерений своих сил. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты и их союзники серьезно относиться к любым шагам, направленным на эскалацию.
Заметьте Россия перебросила на Донбасс диверсионные и саперные подразделения, – разведка
По словам Кирби, США продолжают с большим беспокойством наблюдать за передвижением войск страны-агрессора вблизи украинской границы.
Я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил,
– подчеркнул представитель Пентагона.
Кирби также отметил, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру – сосредотачивают подразделения различных родов войск.
"Россия несет огромные потери"
- Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что по состоянию на 2021 год украинские войска намного сильнее, чем это было в 2014 году.
- Если Россия совершит полномасштабную атаку, то понесет огромные потери.
- По словам Фельдхузен, Россия хочет, чтобы украинцы думали о ней и тратили свои силы и энергию.
- Госпожа посол отметила, что пока не может сказать, планирует ли Россия полномасштабное нападение.
- Между тем Украина и ее партнеры думают, как избежать нового нападения со стороны России.