Представитель Министерства обороны США Джон Кирби призвал Россию быть "прозрачнее" относительно действий и намерений своих сил. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты и их союзники серьезно относиться к любым шагам, направленным на эскалацию.

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По словам Кирби, США продолжают с большим беспокойством наблюдать за передвижением войск страны-агрессора вблизи украинской границы.

Я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил,

– подчеркнул представитель Пентагона.

Кирби также отметил, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру – сосредотачивают подразделения различных родов войск.

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