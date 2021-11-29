Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отметила, что ее страна постоянно контактирует с Украиной относительно ситуации на границе. Политик подчеркнула: она не может сказать, планирует ли Россия прямое нападение.

Заметьте Эрдоган официально заявил, что Турция готова стать посредником между Украиной и Россией.

Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери,

– подчеркнула Фельдхузен.

Госпожа посол отметила, что Россия хочет, чтобы украинцы очень многое о ней думали и тратили время и энергию, предполагая, что произойдет.

Сейчас Украина и ее партнеры думают, как избежать нового нападения со стороны России.

Фельдхузен отметила, что была в Украине в 2014 году.

"Я, возможно, немного более спокойна только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло", - отметила Фельдхузен.

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