Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отметила, что ее страна постоянно контактирует с Украиной относительно ситуации на границе. Политик подчеркнула: она не может сказать, планирует ли Россия прямое нападение.
Заметьте Эрдоган официально заявил, что Турция готова стать посредником между Украиной и Россией.
Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери,
– подчеркнула Фельдхузен.
Госпожа посол отметила, что Россия хочет, чтобы украинцы очень многое о ней думали и тратили время и энергию, предполагая, что произойдет.
Сейчас Украина и ее партнеры думают, как избежать нового нападения со стороны России.
Фельдхузен отметила, что была в Украине в 2014 году.
"Я, возможно, немного более спокойна только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло", - отметила Фельдхузен.
Кулеба о "походе на Украину"
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские воины имеют большой опыт в военном деле. Его хватит, чтобы противостоять стране-агрессору в случае широкомасштабного вторжения.
- По словам Кулебы, в начале 2014 г. наши ВСУ не были готовы к эффективной обороне от российской агрессии.
- В то же время поднялось большое народное движение, люди присоединились к ВСУ и отправились на фронт, чтобы защитить страну.
- По состоянию на 2021 год Украина имеет другую армию с гораздо большим опытом.
- Именно поэтому Кулеба подчеркнул, что для российской армии "поход на Украину" в настоящее время аж никак не будет легким.