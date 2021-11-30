По словам Путина, дело вроде бы не в том, чтобы вводить или не вводить войска, воевать или не воевать. Тем временем российские наемники в Донбассе продолжают убивать украинских защитников.

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Лидер страны-агрессора подчеркнул, что дело вроде бы в том, чтобы наладить отношения.

Вот если мы будем искренне стремиться к этому, то никаких угроз никто не почувствует,

– заявил Путин.

Путин о полномасштабном вторжении в Украину

Также глава Кремля "отличился" циничным заявлением о полномасштабном вторжении в Украину.

Президент страны-агрессора с иронией заметил, что о таком сценарии говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года. В то же время этого не произошло.

Кроме того, Путин еще раз повторил вымысел о "ракетных установках НАТО", которые "за 5 минут долетят в Москву". Не обошлось и без любимой темы прокремлевских пропагандистов, что "НАТО строит в Украине свои базы, чтобы уничтожить Россию".

Обратите внимание! Между тем, Германия прогнозирует, что в случае полномасштабного нападения на Украину, Россия понесет значительные потери. Потому что украинские военные уже имеют большой военный опыт и будут защищать родную землю.