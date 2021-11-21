Таку заяву щодо ескалації зі сторони Москви в інтерв'ю виданню зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Попередня заява Є високий ризик дестабілізації на Донбасі взимку, – Захід та розвідка Міноборони

Росія готує напад на Україну

За словами Буданова, напасти на Схід та Південь країна-окупант може вже у січні – лютому 2022 року. Про це свідчать більш ніж 92 тисячі російських військових на кордоні з Україною.

Атака, ймовірно, передбачатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на Сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь,

– зазначив глава ГУР.

Буданов вважає, що масштабні російські військові навчання "Захід-2021" на початку 2021 року свідчать про те, що Москва може одночасно перекинути понад 3 500 військових повітряно-десантних і спеціальних операцій.

Напад, який планує Кремль, може стати масштабнішим за будь-які дії російських військ, починаючи з 2014 року.

Дії України з огляду на можливий напад Росії

Наразі Київ прораховує різні сценарії щодо того, як саме може розвиватися потенційна атака Росії. Враховують те, що країна оточена чисельними російськими тактичними групами.

Буданов наголосив, що Москва збільшує кількість військ та озброєння в окупованому Криму. До кордону також стягують системи балістичних ракет малої дальності "Іскандар" та інше озброєння.

Глава ГУР переконаний, що жорсткі погодні умови у січні-лютому ніяк не вплинуть на бажання росіян йти в атаку. "Для нас і росіян це не проблема", – заявив він.

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Буде серія психологічних операцій

Водночас Буданов попередив, що будь-яка така фізична атака буде тільки після серії психологічних операцій. Москва вже почала їх проводити. Роблять це для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати обороноздатність.

За інформацією розвідки, ці дії спрямовані на

організацію тривалих протестів проти вакцинації від коронавірусу,

розпалення заворушень, пов'язаних з економікою та постачанням енергоносіїв,

антиурядові настрої в Україні через "вагнергейт".

"Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що "влада зрадила народ", – пояснив Буданов.

Він додав, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі також є частиною таких зусиль Росії.

На завершення глава ГУР підсумував, що припущення розвідки України та США щодо часу можливої російської атаки схожі.

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