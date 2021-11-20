На думку журналістів The Guardians, Путін намагається підвищити градус напруги, аби примусити Київ йти на поступки у врегулюванні конфлікту на Донбасі. А саме аби влада пішла на прямі перемовини з ватажками ОРДЛО.

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Тим самим визнавши, що це внутрішній конфлікт і Росія нібито тут ні до чого. А ще Москва своїм брязканням зброєю намагається тиснути на Захід, який допомагає Україні.

Кремль прагне налякати українську владу

Крім того, Кремль прагне налякати українську владу, аби завадити ще більшому зближенню нашої держави з ЄС і особливо з НАТО. В Альянсі, розуміючи всю серйозність ситуації, закликали Росію утриматися від ескалації напруги на кордоні з Україною.

Ми маємо бути реалістичними щодо цих викликів і щодо значного нарощування військової присутності Росії. Ми бачимо незвичну концентрацію військ і ми знаємо, що Росія раніше була готова використати ці види військового потенціалу для агресивних дій проти України. Єнс Столтенберг Генеральний секретар НАТО

Підтримка Великобританії та ЄС

Добре розуміють наміри Росії і у Великій Британії. Там вже почали підготовку військового підрозділу для перекидання в Україну. Про це дізналися журналісти видання The Mirror. За їхніми даними, тренування спецпризначенців почалися відразу після того, як західна розвідка повідомила про підозрілу активність росіян біля українських кордонів.

400 – 600 солдатів напоготові. Їхнє спорядження спаковане і вони готові вилетіти до України і приземлитися там, чи висадитися за допомогою парашутів. Їх підготували до обох можливостей,

– зазначили у статті The Mirror.

Та звісно ж такої кількості не достатньо, аби стримати російську навалу. У Європі тим часом Україні кажуть: "Можемо підтримати лише на дипломатичному і політичному рівнях. А на військовому – ні".

"Ми продовжуватимемо діяти так само, в рамках дій, вжитих із часів, коли Росія захопила Крим і розпочала війну на Донбасі", – підкреслив верховний представник ЄС з питань безпеки і закордонних справ Жозель Боррель.

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ЄС не зраджує Україні

Втім про зраду України не мовиться, переконані вітчизняні експерти.

"У європейців самих немає повноцінного військового альянсу. Сам по собі Європейський Союз не може допомогти, тому що у нього самостійної армії немає", – пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Європейці вже довгий час намагаються домовитися про створення власних збройних сил, без участі НАТО. Втім ці переговори постійно впираються в небажання частини членів ЄС витрачати додаткові гроші на паралельні до Альянсу структури і в політичні амбіції інших.

Та попри таку роз'єднаність Європи в оборонних питаннях, це не означає, що ми не можемо розраховувати на військову допомогу окремих європейських країн.

Франція надзвичайно посилює питання безпеки в Європі, тому я думаю, теоретично можливо, навіть і Франція прислала б бригаду свою,

– підкреслив Мусієнко.

Поки ж французи лише традиційно висловлюють стурбованість щодо скупчення Росією військ на наших кордонах. А от Швеція вже зголосилася надіслати своїх військовиків до України. Щоправда, поки мовиться про військово-тренувальну місію.

Україна мусить готуватись до ймовірного наступу Росії

Та це чіткий сигнал Кремлю, що європейські країни не залишать нашу державу наодинці перед лицем російської агресії. Маємо й самі готуватися до ймовірного наступу Росії, переконані вітчизняні експерти. Бо оборона власної держави – це наша задача.

Треба розраховувати на власні сили і прямі договори з будь-якими країнами за межами того ж Північноатлантичного альянсу чи Європейського Союзу, чи будь-якого блоку. Основний упор треба робити на наших партнерів. Це у нас США, Великобританія, Канада, Польща, країни Балтії, Туреччина. Олег Жданов Військовий експерт

Україна вже почала цю роботу. Український міністр оборони поїхав до Вашингтона на перемовини зі своїм американським колегою. А головний український дипломат Дмитро Кулеба обговорив питання безпеки зі європейськими політиками і чиновниками НАТО в Брюсселі.

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Як заявив очільник вітчизняного МЗС, співпраця з Альянсом і європейськими партнерами в протистоянні російській агресії включатиме посилення санкційного тиску на Кремль і постачання зброї Україні.