Пока этого не произойдет, Кремль будет игнорировать Нормандский формат, призванный урегулировать конфликт на Донбассе. Также будет продолжать бряцать оружием на наших границах.

До теми Стримує нормандський формат, – експосол України у США про війська Росії

Накануне Владимир Путин выступил перед российским МИДом с заявлением, которое коротко можно передать так: "Украину вооружают, а потому конца войны не видно, притом Запад угрожает России, и поэтому она вынуждена защищаться с помощью провокаций".

Что хотел сделать Путин

Начнем с Нормандского формата. Накануне МИД РФ опубликовал закрытую переписку с главами МИД Франции и Германии.

Из этих писем следует, что Москва пыталась склонить Париж и Берлин признать войну в Украине чисто "внутри украинским конфликтом", а также заставить Киев вести диалог исключительно с террористами на Донбассе. К счастью, ни Франция ни Германия на это не согласились.

Читайте також У Нагірному Карабасі знову загострення: Вірменія звернулася до Росії

Россия убивает Нормандский формат

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что подобным сливом официальной переписки Кремль окончательно убивает Нормандский формат. И накануне сам Путин признал, что Нормандский формат окончательно уничтожен, хотя и выходить из него Россия не спешит.

В своем выступлении Путин заявил, что Россия вернется к переговорам в Нормандском формате только тогда, когда ей докажут, что Украина выполнила все условия Минских соглашений. Как вы понимаете – это окончательный тупик, ведь Киев и так выполняет свои обязательства, а вот Москва их игнорирует, пытаясь выставить себя в роли посредника, а не участника войны.

Новый выпуск WTF на 24 канале за 18 ноября: смотрите видео

В чем не лжет Путин

Это тревожный сигнал, ведь де-факто Кремль уходит от любых переговоров по войне, а значит может устроить что угодно. Кроме того, отказавшись от Нормандии, Путин начал выставлять требования Западу. Глава Кремля заявил, что Запад, в частности НАТО игнорируют его "красные линии" и продолжают вооружать Украину и проводить военные учения в Черном море.

Здесь Путин конечно врет, ведь американские бомбардировщики B-1 Lancer совершали полеты вблизи Крыма, который никто в мире российским не признает. Но не врет он в другом, НАТО действительно провели масштабные учения с участием США и Украины в Черном море.

Это был ответ Путину на его стягивания войск на украинскую границу. Однако Путин уверяет, что не планирует ни на кого нападать, а войска нужны для защиты России. Мол, пусть Запад даст нам гарантии ненападения и тогда мы, возможно, снизим эскалацию.

Какое развитие событий видит Кремль

Исходя из этого заявления, отмечу 2 вероятных сценария развития событий по логике Кремля:

Первый. Путин попросту пытается добиться от Запада реального пакта о ненападении. Мол, НАТО, должны гарантировать, что чтобы не произошло, они не будут атаковать Россию. это как раз и развязывает руки Путину для нападения на Украину.

Путин попросту пытается добиться от Запада реального пакта о ненападении. Мол, НАТО, должны гарантировать, что чтобы не произошло, они не будут атаковать Россию. это как раз и развязывает руки Путину для нападения на Украину. Второй. Запад однозначно откажется предоставлять России какие-то гарантии, кроме устных заверений о том, что НАТО не нужна война. К слову, в Альянсе это заявляли уже не один раз. В таком случае Путин может обыграть эту ситуацию – если НАТО не дает никаких гарантий и продолжает сближаться с Украиной, у него якобы не остается выбора, кроме как атаковать. Ради этого Кремль может пойти на любые провокации.

Но есть и третий сценарий. Путин пытается сохранить статус-кво (то есть заморозить всю ситуацию вокруг Украины в сегодняшнем виде). Ведь Путин начал видеть в лице Украины реальную угрозу, тем более с учетом того, что Запад куда активнее стал нас поддерживать, и уже не просто на словах.

Что Путин хочет от Байдена

Именно ради этого Путин требует встречи с Джо Байденом – убедить его в том, что он безумец способный на бойню, если Запад не прекратит усиливать Украину. Здесь уже даже не идет речь о том, что Путин попытается убедить Байдена заставить Украину выполнять Минские соглашения.

Путину важно, чтобы Байден и Запад в целом отвернулись от Украины. Ведь сегодня ряд сильнейших стран в голос заявляют: "Мы защитим Украину".

До речі У Росії кажуть, що Байден і Путін проведуть онлайн-зустріч – США контактів не підтверджують

Как может действовать Украина

Накануне, в Кремле снова заявили, что хотят провести, хотя бы онлайн-встречу Путина и Байдена. Хотя ранее настаивали именно на личной. И вот хочет Путин поговорить с Байденом как раз обо всем том, что я озвучил выше. О вероятных темах переговоров рассказал говорящая голова Путина Дмитрий Песков.

Правда в Белом доме на это в очередной раз ответили – встреча, гипотетически, возможна, но планов таких у Байдена в ближайшее время нет. И в этой ситуации важно выиграть время.

Зверніть увагу У США пропонують не визнавати Путіна президентом після 2024 року

Ведь все мы знаем, на что способен Путин, но не стоит забывать и о том, на что способны мы, тем более в свете просто колоссальной западной поддержки. Украине важно закончить все договоренности с Западом в плане обороны, пока у Путина окончательно не сорвало крышу.

Гарантии США

Путину есть чего нервничать, ведь Запад действительно делает Украину сильнее. Только за последние дни новостей в оборонной сфере предостаточно.

Например, министр обороны Украины Алексей Резников накануне провел встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. Во время встречи Резников отметил, что Россия игнорирует любые призывы к диалогу, а потому пора переходить к более решительным действиям.

К сожалению для Путина, Остин заверил, что США будут и дальше сотрудничать с Украиной и союзниками для противодействия российской агрессии. Более того, Остин возлагает больше надежды на недавно подписанную Хартию стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Также глава Пентагона отметил, что США продолжают внимательно отслеживать все перемещения кремлевских войск вдоль украинской границы. И вот продолжая мысль Остина, уже временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявляет, что Вашингтону есть чем ответить на вероятное нападение Путина.

По чьим правилам будет играть Россия

Кроме того, Квин уверяет, что недавняя остановка процесса сертификации "Северного потока-2" – это сигнал о том, что Германия готова выполнять условия сделки между Байденом и Меркель. А это значит, что российская труба будет работать по европейским правилам, или не будет работать вообще.

Но Украина нанесла Путину еще один удар – накануне Верховная Рада окончательно ратифицировала военное соглашение между Украиной и Турцией. Этот документ закладывает основу для военного сотрудничества с Анкарой, в том числе и в вопросе совместного производства передового вооружения.

Важливо Треба захистити небо й море: Резніков відкрив деталі перемовин з Пентагоном

Кто поддержит Украину

Проще говоря, Украина на сегодня имеет минимум 3 мощных стратегических партнеров – США, Великобританию и Турцию, к которым прислушиваются и другие западные страны. Тесное военное сотрудничество Киева с этими странами и бесит Путина.

Он понимает, что Украина больше не в его сфере влияния, хотя он желает обратного. Ради этого все провокации, и ради этого возможно новое вторжение в Украину, чтобы посоревноваться с Западом за зону влияния.