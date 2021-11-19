Відповідну резолюцію пропонують схвалити, якщо Путін візьме участь у виборах 2024 року.
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Поправки до конституції Росії містили порушення
Конгресмени переконані, що поправки до конституції Росії від 2020 року "набрали чинності з порушенням законів і міжнародних зобов'язань". Тому політики зазначили, що США мають не визнати будь-яку спробу Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього терміну.
Резолюція має рекомендаційний характер
Коен та Вілсон зауважили, що резолюція, у разі прийняття, матиме рекомендаційний, а не обов'язковий характер.
Резолюція відзначає порушення при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді буде незаконним,
– мовиться у документі.
Чи піде Путін знову у президенти
- У червні 2020 року Путін говорив, що не проти балотуватись у президенти знову. Зауважимо, що фактично він перебуває при владі вже понад 20 років.
- Однак вже у жовтні 2021 політик сказав, що поки не прийняв рішення про свою участь у виборах президента у 2024 році. Путін зізнався, що боїться дестабілізації ситуації в Росії, яка може виникнути через це.