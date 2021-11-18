У Росії говорять про зустріч

Речник президента країни-агресора Пєсков зазначив, що розмова можливо відбудеться до кінця 2021 року, а можливо й пізніше. Про це він повідомив у коментарі російським пропагандистам.

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Конкретних термінів поки що немає, треба набратися терпіння,

– сказав прессекретар Путіна.

За його словами, Джо Байден і Путін порушать низку питань, зокрема НАТО та Україну.

США не підтверджують зустріч

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що не може надати жодної інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" стосовно переговорів очільників держав.

Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент в майбутньому,

– додала вона.

Зверніть увагу! Попередня зустріч Джо Байдена та Путіна відбулася 16 червня 2021 року.

Що відомо про перемовини політиків