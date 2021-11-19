Соответствующую резолюцию предлагают одобрить, если Путин примет участие в выборах 2024 года.

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Поправки в Конституцию России содержали нарушения

Конгрессмены убеждены, что поправки в Конституцию России от 2020 года "вступили в силу с нарушением законов и международных обязательств". Поэтому политики отметили, что США должны не признать любую попытку Путина остаться на посту по истечении его нынешнего срока.

Обратите внимание! В июле 2020 года в России вступили в силу изменения в Конституцию. Согласно им, Путин получил больше полномочий. Например, его президентские сроки "обнулились", то есть теперь президент государства-агрессора может баллотироваться на пост президента в 2024 и в 2030 годах. В российском ЦИК утверждают, что 77,92% граждан поддержали поправки, а 21,27% – проголосовали против.