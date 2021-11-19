Соответствующую резолюцию предлагают одобрить, если Путин примет участие в выборах 2024 года.

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Поправки в Конституцию России содержали нарушения

Конгрессмены убеждены, что поправки в Конституцию России от 2020 года "вступили в силу с нарушением законов и международных обязательств". Поэтому политики отметили, что США должны не признать любую попытку Путина остаться на посту по истечении его нынешнего срока.

Резолюция носит рекомендательный характер

Коэн и Уилсон отметили, что резолюция, в случае принятия, будет иметь рекомендательный, а не обязательный характер.

Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание на посту будет незаконным,
– говорится в документе.

Пойдет ли Путин снова в президенты