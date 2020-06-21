Преемника не ищите: Путин снова не против баллотироваться в президенты России
Президент России Владимир Путин 20 июня не исключил, что будет баллотироваться на новый срок. В то же время он уточнил, что это произойдет, если поправки в конституцию РФ таки примут. Это позволит "обнулить" его президентские сроки.
Что Путин сказал о новом президентском сроке
В то же время Путин призвал чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заняться своей непосредственной работой. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1", сообщает 24 канал.
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Он отметил, что если поправки в конституцию РФ не примут, то через два года российские чиновники бросятся искать ему замену. А Путин, мол, этого очень не хотел бы.
Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет,
– отметил Путин.
Что известно об "обнулении" президентских сроков Путина
- 10 марта этого года Госдума России одобрила поправку в конституцию РФ об отмене ограничения на количество президентских сроков.
- Позже Владимир Путин подписал указ о голосовании по вопросу одобрения изменений в российскую конституцию. Его должны были провести 22 апреля, однако перенесли из-за пандемии коронавируса на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
- На всероссийское голосование будет вынесен следующий вопрос: "Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?".
- Поправки позволят Путину переизбираться в 2024 году и оставаться у власти вплоть до 2036 года. Интересно, что тогда ему уже исполнится 84 года.