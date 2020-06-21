Президент России Владимир Путин 20 июня не исключил, что будет баллотироваться на новый срок. В то же время он уточнил, что это произойдет, если поправки в конституцию РФ таки примут. Это позволит "обнулить" его президентские сроки.

Что Путин сказал о новом президентском сроке

В то же время Путин призвал чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заняться своей непосредственной работой. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1", сообщает 24 канал.

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Он отметил, что если поправки в конституцию РФ не примут, то через два года российские чиновники бросятся искать ему замену. А Путин, мол, этого очень не хотел бы.

Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет,

– отметил Путин.

Что известно об "обнулении" президентских сроков Путина