Ровно две недели осталось россиянам к решающему в их жизни голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Последовательница КНДР

Российской Федерации, которая после распада СССР стала надеждой для многих жаждущих перемен русских, что став россиянами, они приблизятся к цивилизованному сообществу, а не продолжат свое жалкое волочение в иной формации совковых рабов. Однако…

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Однако, с учетом поэтапного и планомерного преобразования самой Российской Федерации в одну из версий КНДР и нивелирования ценности жизни среднестатистического россиянина как такового, что ярко продемонстрировал коронавирусный кризис, говорить о том, что в итоге это государственное образование не привело своих граждан к статусу иной формации, кроме как тех же совковых рабов.