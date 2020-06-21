Президент Росії Володимир Путін 20 червня не виключив, що балотуватиметься на новий термін. Водночас він уточнив, що це станеться, якщо поправки до конституції РФ таки ухвалять. Це дозволить "обнулити" його президентські терміни.

Що Путін сказав про новий президентський термін

Водночас Путін закликав чиновників не шукати йому наступника вже зараз, а зайнятися своєю безпосередньою роботою. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Россия 1", повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що якщо поправки до конституції РФ не ухвалять, то через два роки російські чиновники кинуться шукати йому заміну. А Путін, мовляв, цього дуже не хотів би.

Я для себе ще нічого не вирішив. Я не виключаю можливості балотуватися, якщо це виникне в конституції. Подивимося, там видно буде,

– зазначив Путін.

Що відомо про "обнулення" президентських термінів Путіна