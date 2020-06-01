У Росії влада погодила нову дату голосування за зміну конституції – 1 липня. При цьому "день" голосуваня можуть розтягнути одразу на 7 – з 25 червня до 1 липня. Одним з ключових пунктів нової конституції є "обнулення" Володимира Путіна, яке дозволить йому залишатися президентом аж до 2036 року.

З рішенням провести голосування 1 липня Путін погодився під час робочої наради, повідомляє видання "Варламов".

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Голова Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова також запропонувала розтягнути голосування на 7 днів – з 25 червня до 1 липня. Втім лідер Кремля на таку пропозицію просто не відреагував.

Натомість він розповів, як йому пропонували "посягнути на святе". Мовляв, була пропозиція провести голосування за конституцію у день проведення "пабєдобєсного" параду 24 червня.

Не треба нічого змішувати. Пропонували провести голосування в день параду перемоги, але не треба, це святе,

– заявив Путін.

Голова Центрвиборчкому також підтвердила, що можливе проведення електронного голосування. Щоправда, не в усій Росії, а лише "у 2-3 регіонах, якщо вони так вирішать і доведуть, що готові до цього".

У мережі вже жартують, що прийти і проголосувати за "обнулення" Володимира Путіна під час пандемії коронавірусу не так страшно, як, наприклад, сходити в магазин чи взяти участь у будь-якому іншому громадському заході.

Обнулення термінів Путіна: коротко

Володимир Путін через близьких до себе людей "запхав" у новий проєкт російської конституції власне "обнулення". Це дозволить йому після чинного терміну обіймати пост президента ще двічі.

Таким чином він зможе бути президентом Росії не лише до 2024, а аж до 2036 року. До слова, тоді йому вже буде 84 роки.