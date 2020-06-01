В России власть согласовала новую дату голосования за изменение конституции – 1 июля. При этом "день" голосования могут растянуть сразу на 7 – с 25 июня до 1 июля. Одним из ключевых пунктов новой конституции является "обнуление" Владимира Путина, которое позволит ему оставаться президентом до 2036 года.

С решением провести голосование 1 июля Путин согласился во время рабочего совещания, сообщает издание "Варламов".

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова также предложила растянуть голосование на 7 дней – с 25 июня до 1 июля. Впрочем лидер Кремля на такое предложение просто не отреагировал.

Зато он рассказал, как ему предлагали "посягнуть на святое". Мол, было предложение провести голосование за конституцию в день проведения "пабедобесного" парада 24 июня.

Не надо ничего смешивать. Предлагали провести голосование в день парада победы, но не надо, это святое,

– заявил Путин.

Глава Центризбиркома также подтвердила, что возможно проведение электронного голосования. Правда, не во всей России, а лишь "в 2-3 регионах, если они так решат и докажут, что готовы к этому".

В сети уже шутят, что прийти и проголосовать за "обнуление" Владимира Путина во время пандемии коронавируса не так страшно, как, например, сходить в магазин или принять участие в любом другом мероприятии.

Обнуление сроков Путина: коротко

Владимир Путин через близких к себе людей "запихнул" в новый проект российской конституции собственное "обнуление". Это позволит ему после действующего срока занимать пост президента еще два раза.

Таким образом он сможет быть президентом России не только до 2024, а вплоть до 2036 года. К слову, тогда ему уже будет 84 года.