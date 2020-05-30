Рейтинг президента Российской Федерации продолжает падать. Так, результаты последних социологических опросов показали, что Владимиру Путину доверяют лишь 25% граждан.

Опрос провел "Левада-центр", говорится на сайте аналитического центра.

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Какие результаты опроса

Россиянам предлагали назвать 5–6 политиков, которым они доверяют.

Чуть меньше, чем Путину, доверяют министру обороны России Сергею Шойгу – 14%. Следующую строчку рейтинга занимает премьер Михаил Мишустин – 11%.

Интересно, что экс-премьер Дмитрий Медведев аж 10 в списке с отметкой 2%.



Рейтинг доверия россиян к политикам / Скриншот

Кроме того, 16% опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 33% – затруднились с ответом.

Опрос провели 22 – 24 мая 2020 года методом телефонных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Как менялся рейтинг Путина

В ноябре 2017 года рейтинг доверия к Путину составил 59%.

В марте 2019 года – 41%.

В январе 2020 года – 35%.

В апреле 2020 года – 28%.

Заметим, что в России продолжается процесс внесения поправок в Конституцию, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина. Это даст возможность Путину остаться у власти еще на 12 лет – до 2036 года.