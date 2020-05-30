Рейтинг Путина конкретно обвалился: свежий опрос
Рейтинг президента Российской Федерации продолжает падать. Так, результаты последних социологических опросов показали, что Владимиру Путину доверяют лишь 25% граждан.
Опрос провел "Левада-центр", говорится на сайте аналитического центра.
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Какие результаты опроса
Россиянам предлагали назвать 5–6 политиков, которым они доверяют.
Чуть меньше, чем Путину, доверяют министру обороны России Сергею Шойгу – 14%. Следующую строчку рейтинга занимает премьер Михаил Мишустин – 11%.
Интересно, что экс-премьер Дмитрий Медведев аж 10 в списке с отметкой 2%.
Рейтинг доверия россиян к политикам / Скриншот
Кроме того, 16% опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 33% – затруднились с ответом.
Опрос провели 22 – 24 мая 2020 года методом телефонных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Как менялся рейтинг Путина
- В ноябре 2017 года рейтинг доверия к Путину составил 59%.
- В марте 2019 года – 41%.
- В январе 2020 года – 35%.
- В апреле 2020 года – 28%.
Заметим, что в России продолжается процесс внесения поправок в Конституцию, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина. Это даст возможность Путину остаться у власти еще на 12 лет – до 2036 года.