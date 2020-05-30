Рейтинг президента Російської Федерації продовжує падати. Так, результати останніх соціологічних опитувань показали, що Володимиру Путіну довіряють лише 25% громадян.

Опитування провів "Левада-центр", мовиться на сайті аналітичного центру.

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Які результати опитування

Росіянами пропонували назвати 5 – 6 політиків, яким вони довіряють.

Трохи менше, аніж Путіну, довіряють міністру оборони Росії Сергію Шойгу – 14%. Наступну сходинку рейтингу займає прем’єр Михайло Мішустін – 11%.

Цікаво, що експрем’єр Дмитро Медведєв аж 10 у списку з позначкою 2%.



Рейтинг довіри росіян до політиків / Скриншот

Окрім того, 16% опитаних заявили, що не довіряють нікому, а 33% – вагалися з відповіддю.

Опитування провели 22 – 24 травня 2020 року методом телефонних інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Як змінювався рейтинг Путіна

У листопаді 2017 року рейтинг довіри до Путіна становив 59%.

У березні 2019 року – 41%.

У січні 2020 року – 35%.

У квітні 2020 року – 28%.

Зауважимо, що у Росії триває процес внесення поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни Володимира Путіна. Це дасть можливість залишитися Путіну при владі ще на 12 років – до 2036 року.