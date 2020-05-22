Референдуму таки бути: у Росії готуються обнулити президентські терміни Путіна
Центральна виборча комісія РФ відновила підготовку до референдуму. На ньому мають проголосувати щодо поправок до конституції, серед яких є обнулення президентських термінів Путіна.
Для російського диктатора референдум є дуже важливим. Адже обнулення президентських термінів допоможе йому ще двічі обиратися на пост глави держави. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Раніше роботу ЦВК довелося тимчасово зупинити через пандемію коронавірусу. Зараз точну дату проведення референдуму не повідомляють. Кілька засобів інформації з посиланням на власні джерела повідомляли, що він може відбутися 24 червня.
Президент Росії Володимир Путін ініціював внесення змін до Конституції в січні. Тоді ж він заявив, що поправки мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав.
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Що відомо про обнулення президентських термінів Путіна
- Рішення про обнулення президентських термінів було потрібне Володимиру Путіну, аби втриматися на посаді. Адже за законодавством Росії, людина не може бути президентом більше як два терміни поспіль.
- Ця поправка дає Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.
- Загалом до закону надійшло приблизно 390 поправок. Більшість з них вніс сам Путін.