Референдуму таки быть: в России готовятся обнулить президентские сроки Путина

Центральная избирательная комиссия РФ возобновила подготовку к референдуму. На нем должны проголосовать относительно поправок в Конституцию., среди которых обнуление президентских сроков Путина.

Для российского диктатора референдум очень важен. Так как обнуление президентских сроков поможет ему еще дважды избираться на пост главы государства. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Ранее работу ЦИК пришлось временно остановить из-за пандемии коронавируса. Пока точную дату проведения референдума не сообщают. Несколько средств информации со ссылкой на собственные источники сообщали, что он может состояться 24 июня.

Президент России Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

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