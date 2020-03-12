В Москве пикетируют против обнуления президентских сроков Путина

В Москве уже третий день подряд россияне пикетируют против узурпации власти Владимиром Путиным. На днях Госдума и Совет РФ одобрили поправки к Конституции, которые обнуляют все президентские сроки Путина.

По состоянию на 21:00 12 марта в пикете приняли участие более 40 активистов, еще 60 человек ждут в очереди, пишет "МБХ Медиа" в твиттере.

Обратите внимание Россия не перестанет стрелять, – Чумак объяснил, как противостоять Кремлю

Люди собрались у памятника князю Владимиру с плакатами "сбились", "обнуляй и влавствуй", "обнуление сроков – узурпация власти".



Протесты в России из-за изменений в Конституцию / фото из соцсетей



Протестующие принесли плакаты / Фото из соцсетей

Люди недовольны решением Госдумы и совета России по обнулению всех предыдущих сроков Путина.

Заметим, решение о обнулении президентских сроков было нужно Владимиру Путину, чтобы удержаться на должности. Ведь по законодательству России, человек не могу быть президентом более двух сроков подряд.

В пикетах участвуют около 60 человек. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/fwP9FxbGOs — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 12, 2020

В Москве у памятника князю Владимиру снова начинаются пикеты против обнуления президентских сроков. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/fX4KE0qeir — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 12, 2020

Эта поправка дает Путину возможность остаться при власти еще на 12 лет – до 2036 года. Всего в закон поступило примерно 390 поправок. Большинство из них внес сам Путин.

Что еще изменится в конституции РФ:

предыдущие президентские сроки Владимира Путина обнулят;

президент сможет получить пожизненный статус сенатора;

президентом может быть избран гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет. Он не имеет и не имел ранее иностранного гражданства;

президент имеет право председательствовать на заседаниях Кабмина.

Отметим, что Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами. Он не поддержал идею исключить из конституции ограничения президентских сроков. Однако заявил, что их можно "обнулить", если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.