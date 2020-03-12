В Москве пикетируют против обнуления президентских сроков Путина
В Москве уже третий день подряд россияне пикетируют против узурпации власти Владимиром Путиным. На днях Госдума и Совет РФ одобрили поправки к Конституции, которые обнуляют все президентские сроки Путина.
По состоянию на 21:00 12 марта в пикете приняли участие более 40 активистов, еще 60 человек ждут в очереди, пишет "МБХ Медиа" в твиттере.
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Люди собрались у памятника князю Владимиру с плакатами "сбились", "обнуляй и влавствуй", "обнуление сроков – узурпация власти".
Протесты в России из-за изменений в Конституцию / фото из соцсетей
Протестующие принесли плакаты / Фото из соцсетей
Люди недовольны решением Госдумы и совета России по обнулению всех предыдущих сроков Путина.
Заметим, решение о обнулении президентских сроков было нужно Владимиру Путину, чтобы удержаться на должности. Ведь по законодательству России, человек не могу быть президентом более двух сроков подряд.
Эта поправка дает Путину возможность остаться при власти еще на 12 лет – до 2036 года. Всего в закон поступило примерно 390 поправок. Большинство из них внес сам Путин.
Что еще изменится в конституции РФ:
- предыдущие президентские сроки Владимира Путина обнулят;
- президент сможет получить пожизненный статус сенатора;
- президентом может быть избран гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет. Он не имеет и не имел ранее иностранного гражданства;
- президент имеет право председательствовать на заседаниях Кабмина.
Отметим, что Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами. Он не поддержал идею исключить из конституции ограничения президентских сроков. Однако заявил, что их можно "обнулить", если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.