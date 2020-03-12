Россия не перестанет стрелять, – Чумак объяснил, как противостоять Кремлю

Об отношениях Украины с Россией, отставке Рябошапки и вероятном увольнении Сытника, а также о перспективах Офиса генпрокурора – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал и.о. руководителя Офиса генпрокурора Украины Виктор Чумак.

О "вечном" правлении Путина

– Мы должны жить в очень тяжелые времена все то время, пока Путин будет возглавлять РФ в той или иной ипостаси – например, будет президентом или главой специального государственного совета.

Обратите внимание Путин очень хочет избавиться от Донбасса, – Яковина

– Я это точно знаю, потому что общался с людьми, приближенными, например, к Суркову еще в 2015-2016 годах, в частности, с Чесноковым и Воробьевым. Тогда Институт мира Ахтисаари сделал встречи в Финляндии и Турции. Когда я спросил, что им вообще нужно и какая у них мотивация, ответ для меня был диким: "Вы такую страну развалили".

Для них, после 26 лет, мы развалили Советский Союз, и они живут с этими фантомными болями. И они будут мучить его (Путина, – 24 канал) до самой смерти. Они будут проецироваться на всю РФ до его смерти.

– После этих фантомных болей во всей стране будет огромная ломка. Они от них не отойдут. Поэтому для нас это будет очень непростое время.



Виктор Чумак будет временно исполнять обязанности генпрокурора / Фото 24 канал

Отметим, что накануне Госдума проголосовала за аннулирование президентских сроков Владимира Путина. А общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут 22 апреля.

Что изменится в конституции РФ?Предыдущие президентские сроки Владимира Путина обнулят. Президент сможет получить пожизненный статус сенатора. Президентом может быть избран гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет – если он не имеет и не имел ранее иностранного гражданства. Президент имеет право председательствовать на заседаниях Кабмина.

– Изменения, которые недавно провел Путин, подтянули немного молодую "поросль". Не его окружение, с которым он пришел к власти, а уже тех, кто подрос вместе с ними, и которые благодаря ему заняли крупные государственные должности. Эта пирамида разрастается, она достаточно сильная.

– Но есть ядро в РФ – это примерно 1-1,5% населения. И это ядро, конечно, может выйти с протестами. Но репрессивная, полицейская, чекистская машины сильные. Поэтому я не думаю, что это ядро будет иметь большой успех.

Об отношениях Украины и РФ

– Наверное, правильно, что президент хочет найти тот путь, который может вывести на какую-то стабилизацию. Можно искать точки, но точкой выхода из этих отношений войны есть только одна – когда Украина полностью становится сателлитом России. Она поддерживает политику нераспространения НАТО, невступления в европейские организации, полностью зависит от экономики России.

То есть становится частью России, де-факто, без юридического оформления. Это единственная точка, которая может удовлетворить Путина. Другой точки не существует. Они не перестанут стрелять, как бы их не просили.

– Фантомные боли породили стратегию развития в том виде, в котором видит ее Путин. Это восстановление квазисоветского союза хотя бы на территории трех славянских республик: Беларусь, Россия, Украина. Плюс сателлиты на границах: Средняя Азия, Кавказ и Закавказье, которые будут зависеть от них.

– Но опасной точкой для Путина является Прибалтика, которая всегда будет в контакте. Это носитель "западного" духа, который будет влиять на западную или северо-западную часть России. Поэтому мы должны четко отстраивать свою стратегию, говорится о:

сильной армии. Мы должны иметь войско, военные силы. Понятно, что воевать с Россией очень трудно. Но эти силы должны быть такими, чтобы потери из-за любого масштабного наступления на Украину у Путина были несоизмеримы с целями, которые он ставит. То есть потери должны быть огромными, он должен это чувствовать. Это должна быть сильная армия, вооружение, техника, оснащение, обученные бойцы;

Мы должны иметь войско, военные силы. Понятно, что воевать с Россией очень трудно. Но эти силы должны быть такими, чтобы потери из-за любого масштабного наступления на Украину у Путина были несоизмеримы с целями, которые он ставит. То есть потери должны быть огромными, он должен это чувствовать. Это должна быть сильная армия, вооружение, техника, оснащение, обученные бойцы; сильной экономике. Мы должны четко строить экономику внутри страны. Не искать деньги на восстановление Донбасса или Крыма. Потому что это можно ставить как стратегию, но в долгосрочной перспективе. Если говорить о среднесрочной или близкой – это должно строиться здесь и сегодня для украинских граждан. Олигархическая модель экономики не может быть эффективной, следовательно нужно переходить к другой. Надо начинать бороться с определенными людьми.

Об офисе генпрокурора под руководством Рябошапки

Исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Чумак отметил, что увольнение Рябошапки было неправильным решением. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с преступлениями, которые им удалось раскрыть. В частности, во время руководства Рябошапки прокуратура открывала такие производства, за которые никогда "не брались" предшественники. Например, открыли производство за пытки людей полицейскими.

Больше о результатах работы Руслана Рябошапки – читайте здесь.

Об отставке Рябошапки

Чумак подчеркнул, что в отставке Рябошапки совпали точки соприкосновения трех различных групп интересов. По его словам, первая группа представляет интересы определенного олигарха (Коломойского – 24 канал). Кроме этого, Чумак рассказал, что после увольнения 729 прокуроров только из центрального аппарата за период аттестации, на Офис генпрокурора потеряли влияние почти все олигархические и политические группы, которые раньше имели своих прокуроров или свое прокурорское лобби. Еще одной сильной группой является группа "региональных элит" – она объединила почти весь парламент.

Подробнее о тех, кто хотел увольнения Рябошапки – читайте здесь.

О вероятном увольнении Сытника

По мнению Чумака, пересмотр антикоррупционных законов и вероятная отставка руководителя НАБУ Артема Сытника – это крайне неосторожные шаги. Ведь следствием таких политических решений может быть, в частности, угроза визовой либерализации. Кроме этого, исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора прокомментировал идею сделать НАБУ подразделением Государственного бюро расследований.

Чем грозит Украине вероятная отставка Сытника – читайте здесь.