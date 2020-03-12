Росія не перестане стріляти, – Чумак пояснив, як протистояти Кремлю

Про відносини України з Росією, відставку Рябошапки та ймовірне звільнення Ситника, а також про перспективи Офісу генпрокурора – в програмі "Що це було" із Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів в.о. керівника Офісу генпрокурора України Віктор Чумак.

Про "вічне" правління Путіна

– Ми маємо жити в дуже тяжкі часи весь той час, поки Путін буде очолювати РФ в тій чи іншій іпостасі – наприклад, буде президентом чи главою спеціальної державної ради.

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– Я це точно знаю, бо спілкувався з людьми, наближеними, наприклад, до Суркова ще у 2015-2016 роках, зокрема з Чесноковим та Воробйовим. Тоді Інститут миру Ахтіасаарі зробив зустрічі у Фінляндії та Туреччині. Коли я запитав, що їм взагалі потрібно та яка у них мотивація, відповідь для мене була дикою: "Ви таку країну розвалили".

Для них, після 26 років, ми розвалили Радянський Союз, і вони живуть з цими фантомними болями. І вони будуть мучити його (Путіна, – 24 канал) до самої смерті. Вони будуть проєктуватися на всю РФ до його смерті.

– Після цих фантомних болів у всій країні буде величезна ломка. Вони від них не відійдуть. Тому для нас це буде дуже непростий час.



Віктор Чумак тимчасово виконуватиме обов'язки генпрокурора / Фото 24 канал

Зазначимо, що напередодні Держдума проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. А загальноросійське голосування щодо поправок до конституції проведуть 22 квітня.

Що зміниться у конституції РФ? Попередні президентські терміни Володимира Путіна обнулять. Президент зможе отримати довічний статус сенатора. Президентом зможе бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років – якщо він не має і не мав раніше іноземного громадянства. Президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.

– Зміни, які нещодавно провів Путін, підтягнули трохи молоду "поросль". Не його оточення, з яким він прийшов влади, а вже тих, хто підріс разом з ними, і які завдяки йому обійняли великі державні посади. Ця піраміда розростається, вона достатньо сильна.

– Але є ядро в РФ – це десь приблизно 1 – 1,5% населення. І це ядро, звичайно, може вийти з протестами. Але репресивна, поліцейська, чекістська машини сильні. Тому я не думаю, що це ядро матиме великий успіх.

Про відносини України та РФ

– Напевно, правильно, що президент хоче знайти той шлях, який може вивести на якусь стабілізацію. Можна шукати точки, але точкою виходу з цих відносин війни є тільки одна – коли Україна повністю стає сателітом Росії. Вона підтримує політику нерозповсюдження НАТО, невступу в європейські організації, повністю залежить від економіки Росії.

Тобто стає частиною Росії, де-факто без юридичного оформлення. Це єдина точка, яка може задовольнити Путіна. Іншої точки не існує. Вони не перестануть стріляти, як би їх не просили.

– Фантомні болі породили стратегію розвитку у тому вигляді, в якому бачить її Путін. Це відновлення квазірадянського союзу хоча б на території трьох слов'янських республік: Білорусь, Росія, Україна. Плюс сателіти на кордонах: Середня Азія, Кавказ і Закавказзя, які будуть залежати від них.

– Але небезпечною точкою для Путіна є Прибалтика, яка завжди буде в контакті. Це носій "західного" духу, який буде впливати на західну чи північно-західну частину Росії. Тож ми повинні чітко відбудовувати свою стратегію, мовиться про:

сильну армію . Ми повинні мати військо, військові сили. Зрозуміло, що воювати з Росією дуже важко. Але ці сили мають бути такими, щоб втрати через будь-який масштабний наступ на Україну в Путіна були неспівмірними з цілями, які він ставить. Тобто втрати повинні бути величезними, він повинен це відчувати. Це повинна бути сильна армія, озброєння, техніка, оснащення, навчені бійці;

. Ми повинні мати військо, військові сили. Зрозуміло, що воювати з Росією дуже важко. Але ці сили мають бути такими, щоб втрати через будь-який масштабний наступ на Україну в Путіна були неспівмірними з цілями, які він ставить. Тобто втрати повинні бути величезними, він повинен це відчувати. Це повинна бути сильна армія, озброєння, техніка, оснащення, навчені бійці; сильну економіку. Ми повинні чітко будувати економіку всередині країни. Не шукати гроші на відновлення Донбасу чи Криму. Бо це можна ставити як стратегію, але у довгостроковій перспективі. Якщо говорити про середньострокову чи близьку – це повинно будуватися тут і сьогодні для українських громадян. Та модель економіки, яка є зараз, ніколи не може бути ефективною. Олігархічна модель економіки не може бути ефективною, отже треба переходити до іншої. Треба починати боротися з певними людьми.

Про Офіс генпрокурора під керівництвом Рябошапки

Виконувач обов'язків генерального прокурора Віктор Чумак зазначив, що звільнення Рябошапки було неправильним рішенням. Такий висновок можна зробити, ознайомившись зі злочинами, які їм вдалося розкрити. Зокрема, під час керівництва Рябошапки прокуратура відкривала такі провадження, за які ніколи "не брались" попередники. Наприклад, відкрили провадження за катування людей поліцейськими.

Більше про результати роботи Руслана Рябошапки – читайте тут.

Про відставку Рябошапки

Чумак підкреслив, що у відставці Рябошапки збіглися точки дотику трьох різних груп інтересів. За його словами, перша група представляє інтереси певного олігарха (Коломойського – 24 канал). Крім цього, Чумак розповів, що після звільнення 729 прокурорів лише з центрального апарату за період атестації, на Офіс генпрокурора втратили вплив майже всі олігархічні та політичні групи, які раніше мали своїх прокурорів чи своє прокурорське лобі. Ще однією сильною групою є група "регіональних еліт" – вона об'єднала майже весь парламент.

Детальніше про тих, хто хотів звільнення Рябошапки – читайте тут.

Про ймовірне звільнення Ситника

На думку Чумака, перегляд антикорупційних законів та ймовірна відставка керівника НАБУ Артема Ситника – це вкрай необережні кроки. Адже наслідком таких політичних рішень може бути, зокрема, загроза візовій лібералізації. Крім цього, виконувач обов'язків голови Офісу генпрокурора прокоментував ідею зробити НАБУ підрозділом Державного бюро розслідувань.

Чим загрожує Україні ймовірна відставка Ситника – читайте тут.