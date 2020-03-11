Безвіз буде під загрозою, – Чумак про ймовірне звільнення Ситника

Перегляд антикорупційних законів та ймовірна відставка керівника НАБУ Артема Ситника – це вкрай необережні кроки. Адже наслідком таких політичних рішень може бути, зокрема, загроза візовій лібералізації.

Таку думку в програмі "Що це було" на 24 каналі висловив Віктор Чумак, який тимчасово виконує обов'язки керівника Офісу генпрокурора.

До теми У "Слузі народу" прокоментували чутки про звільнення Ситника

Він зазначив, що долучався до написання законів про НАБУ та НАЗК. Крім цього, брав участь у перемовинах з європейськими інституціями щодо цього питання: тоді вони чітко підв'язували незалежність НАБУ та керівника цього органу з візовою лібералізацією.

Тому я дуже боюсь: якщо відбудеться перегляд або ревізія законів, написаних тоді під договір про візову лібералізацію, може бути відповідна реакція й з боку ЄС,

– наголосив Чумак.

"Цілком ймовірно, що кілька країн скажуть, що не підписувалися під таким. І відкличуть свої підписи під угодою про візову лібералізацію", – додав в.о керівника Офісу генпрокурора.

Що відомо про ймовірне звільнення Ситника?7 лютого 2020 року у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи. Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це він потрапив до так званого реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.



Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив. ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.

Зазначимо, що окремі представники "Слуги народу" напередодні пропонували зробити НАБУ підрозділом Державного бюро розслідувань. Віктор Чумак прокоментував таку ідею: "Ми з цього починали колись у 2013 році. І НАЗК, і НАБУ тоді були в нас як підрозділи ДБР. У нашому вигляді ДБР тоді був величезним правоохоронним "монстром". Адже мав і превентивну функцію як НАЗК, і правоохоронну – як ДБР та НАБУ. НАБУ як окремий антикорупційний департамент. Але там тоді закладається величезний конфлікт інтересів", – зазначив Чумак.

Тоді ніхто не звертатиме увагу на декларації, всі бігатимуть ловити злочинців. При чому, в одному органі будуть і загальнокримінальні, й корупційні злочини. Це точно перетвориться на величезного політично-репресивного монстра,

– переконаний Чумак.

Хто такий Віктор Чумак

Чумакові 61 рік, він народився у Хмельницькому. Він – український юрист, генерал-майор юстиції та народний депутат України 7 і 8 скликань. У 2015 році вважався одним з фаворитів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, втім програв конкуренцію Артему Ситнику.

Більша частина політичної діяльності Віктора Чумака пов'язана з антикорупційною діяльністю. Він працював членом НАЗК, був заступником голови комітету ВРУ з питань запобігання корупції та головою комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

4 січня Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора. Таке рішення ексгенпрокурор ухвалив через ліквідацію військової прокуратури. Останнє відбулося у межах реформи ГПУ, в результаті якої 2 січня почав роботу новий Офіс генерального прокурора.