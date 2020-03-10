У "Слузі народу" прокоментували чутки про звільнення Ситника

Напередодні "слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура внесли до Ради законопроєкт про зміни до закону про НАБУ. Водночас з'явилася інформація, що найближчим часом парламент може звільнити директора відомства Артема Ситника.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко прокоментувала зміни до профільного закону. Свою думку вона висловила у прямому ефірі 24 каналу.

До теми Ситник у Раді спробував натякнути, хто хоче його відставки

"Лунала фраза, що Ситнику нібито "аукається" справа "рюкзаків Авакова". Я тривалий час дуже близько спостерігаю за діяльністю НАБУ. І хочу сказати, що цю справу закрила якраз САП. Через те, що їм здалося, що там недостатньо доказів", – наголосила Янченко.

Рада громадського контролю при НАБУ, до якої я на той час належала, намагалася з'ясувати, що ж не так із доказовою базою. Проте цього так і не вдалося зробити,

– зазначила вона.

Депутатка підкреслила, що всі ці конспірологічні історії не витримують критики серед тих, хто "глибоко в матеріалі".

Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"?НАБУ виявило 14 мільйонів гривень можливої розтрати державних грошей при закупівлі рюкзаків для АТО. 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб. Серед них був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин.



Згодом Авакову-молодшому та Чеботарю оголосили підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними грошами шляхом зловживання службовим становищем. У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що Авакова-молодшого і Чеботаря зі справи "вивели". Третій фігурант справи – Володимир Литвин повністю взяв вину на себе. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном у 2 роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів гривень.

Янченко прокоментувала й ініціативу доповнити перелік пунктів про звільнення керівника НАБУ адміністративним протоколом. Вона вважає, що така позиція – абсолютно раціональна. Адже депутати мають справу з тим, що називають "дірою в законодавстві".

У нас через адмінпротокол, пов'язаний з корупційним порушенням, автоматично вилітають з держслужби всі державні службовці. Усі, крім одного – керівника НАБУ. Хто і чому так прописував законодавство – питання, мабуть, риторичне,

– зазначила політикиня.

"Слуга народу" підкреслила: сподівається, що це був не злий умисел, а просто певна непрофесійність. А також пояснила, що не вважає раціональною ініціативу щодо підпорядкування НАБУ ДБР. "Очікую, що в нас будуть дискусії щодо цього на засіданні фракції. Буду захищати позицію, що НАБУ може й повинне залишатися незалежним органом", – підсумувала депутатка.

Що відомо про ймовірне звільнення Ситника