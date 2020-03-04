Ситник у Раді спробував натякнути, хто хоче його відставки

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що його відставки хоче "один олігарх, який не хоче, щоб певні справи розслідувалися". У своїй заяві директор НАБУ доволі прозоро натякав на Ігоря Коломойського.

Біля Верховної Ради стоять фури і люди, яких оплачує один олігарх, що перебуває зараз за кордоном, пояснив Артем Ситник під час позачергового засідання Верховної Ради України.

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"Цей олігарх вкрав 1 мільярд 200 мільйонів гривень і замість того, щоб ці гроші повернути у бюджет, він організовує такі "заходи" біля НАБУ, парламенту і уряду", – заявив очільник Бюро.

Щоб ще більш прозоро пояснити, якого саме олігарха він має на увазі, Ситник почав говорити про справи "Приватбанку" та "Укрнафти". Він підкреслив, що перша справа перебуває на фінальній стадії, а відкладає її на недалеке майбутнє лише відсутність експертиз. У випадку з "Укрнафтою" триває процедура узгодження підозр, зокрема щодо високопосадовців.

Що відомо про можливу відставку Ситника і як на це впливає Коломойський

Раніше у Верховній Раді депутати розпочали збір підписів про відставку директора Антикорупційного бюро Артема Ситника. Розпочали його так звані депутати з орбіти Ігоря Коломойського Максим Бужанський і Олександр Дубінський.

Сам Ситник є першим очільником Національного антикорупційного бюро. Він очолив його ще після створення у квітні 2015 року. Директора НАБУ призначають на термін у 7 років.